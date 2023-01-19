За 11 месяцев 2022 года в Башкирии родились 33 211 детей

С января по ноябрь прошлого года в Башкирии появились на свет 33 211 детей, что на 2 925 меньше (8,1%), чем в 2021 году. Естественная убыль населения Башкирии составила 11 355 человек, а в 2021 году данный показатель был выше почти в 2 раза - 25 405.
В Башкирии к декабрю скончались 44 566 человек, что на 16 975 (27,6%) меньше, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Тем временем в республике сократилась младенческая смерть - за 11 месяцев 2022 года скончались 144 ребенка в возрасте до 1 года, в 2021 году - 204 малыша. Данные предоставил Росстат.