Как Башкирия готовится к 450-летию Уфы

В 2024 году Уфа отпразднует свой юбилей. Городу исполняется 450 лет. Башкирия усиленно готовится к предстоящему празднику.

Фото №1 - Как Башкирия готовится к 450-летию Уфы

17 января состоялось рабочее совещание по подготовке к празднованию 450-летия Уфы. Глава Башкирии, представители администрации города, депутаты уфимского горсовета, руководители министерств, ведомств, промпредприятий и общественных организаций обозначили план работ.

К юбилею Уфе предстоит решить две важные задачи – излечить «хронические болячки», которые преследуют город много лет, а также сформировать стратегию развития столицы.

В своём выступлении на совещании Глава Башкортостана обозначил ключевые задачи совместной работы руководства республики и муниципалитета по подготовке к 450-летию Уфы. Радия Хабирова цитирует ИА «Башинформ». 

Давайте «сверим часы» по наиболее актуальным вопросам подготовки к юбилею. Вы знаете, что президент России Владимир Владимирович Путин подписал распоряжение о праздновании 450-летия основания Уфы, придал юбилею федеральный статус. Это большая честь для нас и одновременно – высокая ответственность за организацию праздничных мероприятий.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Одной из важнейших задач руководитель региона назвал устранение «хронических болячек» в развитии города.

Есть моменты, которые находятся в запущенном состоянии. Пока остаётся много вопросов в коммунальной сфере. Каждую зиму у нас начинается борьба со снегом. Есть вопросы по водоснабжению, отоплению, другим проблемным точкам. Но навести порядок в столице мы вполне можем. Именно для этого мы реализуем комплексные программы ремонта подъездов, благоустройства дворов, обновления общественных пространств. Уфа должна стать одним из лучших городов страны, комфортным для проживания, чтобы жители могли гордиться нашей столицей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

По мнению Радия Хабирова, Уфа должна стать городом 21 века, для этого важно думать о ее стратегическом развитии с новыми общественными пространствами, комфортным жильем и доступными социальными объектами, качеством жизни, доходами жителей, развитием транспорта и дорожного хозяйства.

Мы начали прокладывать инженерные сети для перспективного района «Забелье». Это большая, хорошая история. Благодаря этому получим площадки для масштабного строительства. В 2022 году мы ввели в республике рекордные 3 млн кв. м жилья. Но напомню, что к 2030 году в Башкортостане по поручению президента страны нужно строить 4 млн кв. м жилья в год. Уфа должна внести основной вклад в решение этой задачи.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
Пенальти

Микрорайон «Забелье» располагается в западной части Уфы, на левом берегу реки Белой. Здесь планируется ввести в эксплуатацию более 9,2 млн кв. м жилья. В течение расчетных 15 лет ежегодный объем ввода жилья составит 440 тысяч кв. м. После реализации программы более 100 тысяч семей улучшат свои жилищные условия.

Глава Башкортостана отметил, что при строительстве нового микрорайона должен быть разработан единый план застройки, где должны быть учтены все мелочи.

Это моя такая робкая пока идея, мы там должны построить новый интересный современный город для молодых, создав им все условия и для работы, и для жизни, и для воспитания детей.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Глава региона подчеркнул, что на дорожное строительство в Уфе направляются существенные объемы финансирования. К 2024 году должно закончиться строительство Восточного выезда. К юбилею столицы завершится первый этап строительства «Южных ворот».

Второй этап стоимостью 29 млрд рублей включает прокладку южного обхода от Пугачева до дороги Уфа - Аэропорт в Кузнецовском затоне.

Это очень важный для города объект. Мы создаём современную дорожную инфраструктуру для развития Уфы в долгосрочной перспективе.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Руководитель республики обратил внимание на решение проблем поселков-спутников, коттеджных поселков, которые тоже входят в Уфу. Там есть масса нерешённых вопросов, в том числе вопросы водоснабжения, энергоснабжения, транспортного обслуживания.

Глава Башкортостана поручил главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву разработать программу развития энергоснабжения этих посёлков с указанием необходимых средств, сроков исполнения и ответственных.

В Уфе создан научно-образовательный центр мирового уровня, начинается строительство межвузовского кампуса на 5 тысяч мест. Этот беспрецедентный проект станет точкой притяжения молодежи.

Уфу, по мнению Главы республики, следует заявлять как центр событийного туризма и надо научиться гордиться столицей Башкортостана.

Глава Башкортостана отметил, что Уфа для всех жителей республики – это мощь, сила и интеллект региона, именно в столице формируются многие смыслы.

Уфа – наша столица, здесь формируется и экономика, и смыслы, и политика, и новые идеи. Конечно, мы Уфе уделяли, уделяем и будем уделять серьезное внимание, ну и впереди нас ждет все-таки юбилей очень серьезный. В то же время, если мы будем только делать генеральную уборку Уфы, а где стратегия? Где будущее Уфы? Где город 21 века? Где столица сильного, опорного региона России? Поэтому здесь надо идти по пути строительства современных объектов, социальных, спортивных, культурных и прочее. Надо смотреть стратегию развития Уфы. Вот что очень важно.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
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