Как Башкирия готовится к 450-летию Уфы

Уфа – наша столица, здесь формируется и экономика, и смыслы, и политика, и новые идеи. Конечно, мы Уфе уделяли, уделяем и будем уделять серьезное внимание, ну и впереди нас ждет все-таки юбилей очень серьезный. В то же время, если мы будем только делать генеральную уборку Уфы, а где стратегия? Где будущее Уфы? Где город 21 века? Где столица сильного, опорного региона России? Поэтому здесь надо идти по пути строительства современных объектов, социальных, спортивных, культурных и прочее. Надо смотреть стратегию развития Уфы. Вот что очень важно.

Радий Хабиров, Глава Башкирии