Как Башкирия готовится к 450-летию Уфы

В 2024 году Уфа отпразднует свой юбилей. Городу исполняется 450 лет. Башкирия усиленно готовится к предстоящему празднику.
17 января состоялось рабочее совещание по подготовке к празднованию 450-летия Уфы. Глава Башкирии, представители администрации города, депутаты уфимского горсовета, руководители министерств, ведомств, промпредприятий и общественных организаций обозначили план работ.
К юбилею Уфе предстоит решить две важные задачи – излечить «хронические болячки», которые преследуют город много лет, а также сформировать стратегию развития столицы.
В своём выступлении на совещании Глава Башкортостана обозначил ключевые задачи совместной работы руководства республики и муниципалитета по подготовке к 450-летию Уфы. Радия Хабирова цитирует ИА «Башинформ».
Одной из важнейших задач руководитель региона назвал устранение «хронических болячек» в развитии города.
По мнению Радия Хабирова, Уфа должна стать городом 21 века, для этого важно думать о ее стратегическом развитии с новыми общественными пространствами, комфортным жильем и доступными социальными объектами, качеством жизни, доходами жителей, развитием транспорта и дорожного хозяйства.
Микрорайон «Забелье» располагается в западной части Уфы, на левом берегу реки Белой. Здесь планируется ввести в эксплуатацию более 9,2 млн кв. м жилья. В течение расчетных 15 лет ежегодный объем ввода жилья составит 440 тысяч кв. м. После реализации программы более 100 тысяч семей улучшат свои жилищные условия.
Глава Башкортостана отметил, что при строительстве нового микрорайона должен быть разработан единый план застройки, где должны быть учтены все мелочи.
Глава региона подчеркнул, что на дорожное строительство в Уфе направляются существенные объемы финансирования. К 2024 году должно закончиться строительство Восточного выезда. К юбилею столицы завершится первый этап строительства «Южных ворот».
Второй этап стоимостью 29 млрд рублей включает прокладку южного обхода от Пугачева до дороги Уфа - Аэропорт в Кузнецовском затоне.
Руководитель республики обратил внимание на решение проблем поселков-спутников, коттеджных поселков, которые тоже входят в Уфу. Там есть масса нерешённых вопросов, в том числе вопросы водоснабжения, энергоснабжения, транспортного обслуживания.
Глава Башкортостана поручил главе администрации Уфы Ратмиру Мавлиеву разработать программу развития энергоснабжения этих посёлков с указанием необходимых средств, сроков исполнения и ответственных.
В Уфе создан научно-образовательный центр мирового уровня, начинается строительство межвузовского кампуса на 5 тысяч мест. Этот беспрецедентный проект станет точкой притяжения молодежи.
Уфу, по мнению Главы республики, следует заявлять как центр событийного туризма и надо научиться гордиться столицей Башкортостана.
Глава Башкортостана отметил, что Уфа для всех жителей республики – это мощь, сила и интеллект региона, именно в столице формируются многие смыслы.