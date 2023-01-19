В Башкирии ученики подбросили таракана в школьную еду

В Ишимбае ученики школы №18 подбросили в столовую таракана. Как сообщает ИА «Башинформ», по факту случившегося была проведена проверка.
Ребята выложили в социальные сети видео, на котором хорошо видно насекомое в еде школьной столовой. После появления ролика Управление образования Ишимбая организовало проверку. Выяснилось, что таракан попал в еду не случайно – его подбросили сами ученики.
В образовательном учреждении 9 января была проведена дезинфекция всех помещений школы. Кроме того, дератизация и дезинсекция проводилась в период осенних каникул.