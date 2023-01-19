В Башкирии ученики подбросили таракана в школьную еду

В Ишимбае ученики школы №18 подбросили в столовую таракана. Как сообщает ИА «Башинформ», по факту случившегося была проведена проверка.

Фото №1 - В Башкирии ученики подбросили таракана в школьную еду

Ребята выложили в социальные сети видео, на котором хорошо видно насекомое в еде школьной столовой. После появления ролика Управление образования Ишимбая организовало проверку. Выяснилось, что таракан попал в еду не случайно – его подбросили сами ученики.

Для изучения достоверности изложенных фактов в социальных сетях о наличии в пищеблоке СОШ №18 насекомых было проведено служебное расследование. Насекомые не обнаружены. После проведенной педагогической работы с обучающимися, разместившими видео в социальных сетях, было признательное слово от самих обучающихся, о том, что насекомое было принесено в школу для мотива отказа от горячего питания.

Ильшат Исмагилов, начальник Управления образования города Ишимбай

В образовательном учреждении 9 января была проведена дезинфекция всех помещений школы. Кроме того, дератизация и дезинсекция проводилась в период осенних каникул.

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