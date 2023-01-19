В Башкирии ученики подбросили таракана в школьную еду

Для изучения достоверности изложенных фактов в социальных сетях о наличии в пищеблоке СОШ №18 насекомых было проведено служебное расследование. Насекомые не обнаружены. После проведенной педагогической работы с обучающимися, разместившими видео в социальных сетях, было признательное слово от самих обучающихся, о том, что насекомое было принесено в школу для мотива отказа от горячего питания.

Ильшат Исмагилов, начальник Управления образования города Ишимбай