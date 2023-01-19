В Бирске 1100 жителей временно остались без холодной воды

Очередная коммунальная авария произошла в Бирске сегодня, 19 января, рано утром. Подробности инцидента сообщает пресс-служба МЧС региона.

Специалистами была зафиксирована утечка на водопроводе холодного водоснабжения. Сотрудники АО «Башкоммунводоканал» приступили к устранению неполадок.

Без воды остались 300 частных и 19 многоквартирных двухэтажных домов. Около 1100 жильцов временно остались без холодной воды. Также воды нет в пяти социально-значимых объектах.