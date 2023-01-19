В РДКБ открылась комната красоты для матери и ребенка

Ту красоту, ту капельку добра, ту капельку души, которую вкладывают они при работе с детьми, при работе с их мамами, она в принципе, в любом случае какой то эффект выздоровления оказывает, я думаю. Какая-то энергия, я думаю, будет в любом случае помогать поправляться нашим детишкам.

Тимур Мустафин, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации г. Уфы