В РДКБ открылась комната красоты для матери и ребенка

 Идею реализовали активисты движения «Парикмахеры добра» на грант главы администрации Уфы. Теперь маленькие пациенты и их родители могут воспользоваться парикмахерскими услугами, не выходя за территорию медучреждения.

Дети, которые подолгу лечатся, проходят лечение в нашей детской больнице, зачастую, скажем так, обрастают. У мамы тоже нет таких условий, чтобы нормально помыть голову, уложиться. И зачастую от этого у людей зависит настроение. Поэтому просто замечательная вот эта мысль о том, чтобы вот эту комнату, условия такие приятные и современные создать.

Ленара Иванова, министр семьи труда и социальной защиты населения РЕБ

Благодаря администрации города, благодаря тому, что я выиграла грант, я закупила оборудование полностью, оснастила вот эту комнату, закупила инструменты, чтобы можно было реализовывать этот проект и сделать софинансирование. Как раз освежили, сделали ремонт в этой комнате.

Татьяна Овсянникова, руководитель социально ориентированной некоммерческой организации

Помимо услуг для пациентов, в комнате красоты будет проводиться обучение волонтеров-парикмахеров и многодетных матерей. У автора проекта «Парикмахеры добра» Татьяны Овсянниковой это уже вторая комната красоты в Уфе. Первая – для бездомных – появилась в 2020 году в Никольском вокзальном храме. Также благодаря гранту администрации Уфы.

Ту красоту, ту капельку добра, ту капельку души, которую вкладывают они при работе с детьми, при работе с их мамами, она в принципе, в любом случае какой то эффект выздоровления оказывает, я думаю. Какая-то энергия, я думаю, будет в любом случае помогать поправляться нашим детишкам.

Тимур Мустафин, начальник управления по взаимодействию с институтами гражданского общества администрации г. Уфы
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