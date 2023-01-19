В РДКБ открылась комната красоты для матери и ребенка

Идею реализовали активисты движения «Парикмахеры добра» на грант главы администрации Уфы. Теперь маленькие пациенты и их родители могут воспользоваться парикмахерскими услугами, не выходя за территорию медучреждения.
Помимо услуг для пациентов, в комнате красоты будет проводиться обучение волонтеров-парикмахеров и многодетных матерей. У автора проекта «Парикмахеры добра» Татьяны Овсянниковой это уже вторая комната красоты в Уфе. Первая – для бездомных – появилась в 2020 году в Никольском вокзальном храме. Также благодаря гранту администрации Уфы.