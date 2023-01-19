В Башкирии 21-летнего водителя осудили за смерть пассажирки

В Кушнаренковском районе перед судом предстал 21-летний местный житель. Парень стал фигурантом уголовного дела после смертельной аварии.

В апреле 2022 года молодой человек на «Ладе Веста» не справился с управлением и столкнулся с «Опель Астра», за рулём которого находился 63-летний мужчина. 59-летняя пассажирка иномарки, супруга водителя получила травмы, которые оказались несовместимы с жизнью.

Государственный обвинитель не согласился с решением суда прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон, так как преступление имеет общественную опасность. Решение было обжаловано в апелляционном порядке.

Верховный суд республики признал доводы прокуратуры обоснованными, отменил незаконное постановление и направил дело на новое рассмотрение. прокуратура РБ

Суд назначил парню наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Прокуратура обжалует приговор в связи с назначением чрезмерно мягкого наказания.