В Башкирии приступили к строительству дороги на участке Дюртюли-Ачит

В Башкирии приступили к строительству продолжения трассы М-12 до Екатеринбурга. Речь идет об участке Дюртюли-Ачит.
Протяженность дорожного участка 275 км. На всех участках будущей четырехполосной трассы начались строительные работы. Участок трассы планируется закончить в 2024 году.
Первый этап трассы Дюртюли-Ачит протяженностью 140 км проходит по территории Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского районов Башкирии. В проектной документации он разбит на два подэтапа протяженностью 90,1 км и 50,475 км. Новое строительство начинается от развязки с 1231-м км дороги М-7 «Волга». Первый этап заканчивается развязкой на границе Башкирии и Пермского края. В его рамках планируется возведение 14 путепроводов в створе основного хода, 18 путепроводов через основной ход, 15 мостов, в том числе через реки Евбаза, Тибиль, Апаша, Яндовка, Белая. Самым крупным искусственным сооружением на данном этапе станет мост через Белую длиной 813,8 м.
Планируется также возвести 9 экопереходов для диких животных, организовать 6 площадок для многофункциональных зон, в которых разместятся объекты сервиса, АЗС. Трасса пройдет в обход населенных пунктов, а также объектов культурного (археологического) наследия, с учетом рельефа местности со множеством болот и низин. Кроме того, проектом предусмотрены мероприятия по сохранению вновь выявленного объекта культурного наследия – поселения Тугай-1.