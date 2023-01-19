В Башкирии приступили к строительству дороги на участке Дюртюли-Ачит

Первый этап трассы Дюртюли-Ачит протяженностью 140 км проходит по территории Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского районов Башкирии. В проектной документации он разбит на два подэтапа протяженностью 90,1 км и 50,475 км. Новое строительство начинается от развязки с 1231-м км дороги М-7 «Волга». Первый этап заканчивается развязкой на границе Башкирии и Пермского края. В его рамках планируется возведение 14 путепроводов в створе основного хода, 18 путепроводов через основной ход, 15 мостов, в том числе через реки Евбаза, Тибиль, Апаша, Яндовка, Белая. Самым крупным искусственным сооружением на данном этапе станет мост через Белую длиной 813,8 м.