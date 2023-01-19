В Уфе из-за коммунальной аварии сотни жителей остались без воды

Сегодня, 19 января, в Уфе произошла очередная коммунальная авария. Утечка из колодца обнаружена у дома №67/1 по улице Октябрьской Революции.
Без холодного водоснабжения временно останутся следующие объекты:
ул. Октябрьской Революции, 42, 44, 48, 50, 56, 58, 62, 73, 75, 76, 77/1, 77 – жилые дома;
ул. Октябрьской Революции, 71, 45, 47/2, 47, 47/1, 49, 49/1, 49/2, 52, 52а, 54, 57, 57/1, 57/2, 60, 60/1,63, 65, 65а, 65/1, 67/3, 67/2, 67/1, 67/2, 67, 69, 70, 70а, 70/1 – частный сектор;
ул. Первомайская Площадь, 3в, 3а, 3б, 5, 9а, 11 – частный сектор.
Кроме того, подача холодной воды приостановлена в здания Арбитражного суда, реабилитационного центра и РОВД Уфимского района.
Восстановительные работы ведутся.