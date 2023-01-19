В Башкирии наградили медиков, работавших на Донбассе

Башкирские врачи рассказали, с чем им пришлось столкнуться во время работы на Донбассе. Сегодня в Уфе прошла церемония награждения медицинского персонала, который вернулся из командировки по новым регионам. Специалисты занимались не только приемом гражданского населения. Некоторым пришлось переквалифицироваться на военно-полевую хирургию.
С момента начала спецоперации в медицинской командировке на Донбассе побывали восемь смен врачей, более 130 специалистов. Для регионов, в которых нормальная медицинская помощь не оказывалась практически с 2014 года, десант из Башкортостана все равно, что спасительная соломинка, за которую жители хватались при первой возможности.
Многие медики продлевались в опасных регионах сразу на несколько смен. Татьяна Добрейкина, например, руководила 7-й и 8-й медицинскими бригадами. Врач занималась ультразвуковой диагностикой пациентов.
В составе медицинских бригад очень много детских врачей, в их числе психологи и психиатры. Зачастую юных пациентов на прием приводили посторонние люди, потому что родители либо были убиты, либо находились на линии соприкосновения.
В ходе командировки медикам порой приходилось осваивать основы военно-полевой медицины. Работали в том числе в госпиталях, принимая военнослужащих с поля боя.
В общей сложности сегодня наградили около 30 врачей, медсестер и водителей, которые работали на Донбассе. В сводных бригадах задействованы специалисты со всей республики.
Башкирские медики снискали на Донбассе добрую репутацию. Несмотря на риск, врачи порой не спешат возвращаться домой, понимая: в регионах, где продолжаются боевые действия, их помощь нужна ничуть не меньше.