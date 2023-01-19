В Башкирии наградили медиков, работавших на Донбассе

Башкирские врачи рассказали, с чем им пришлось столкнуться во время работы на Донбассе. Сегодня в Уфе прошла церемония награждения медицинского персонала, который вернулся из командировки по новым регионам. Специалисты занимались не только приемом гражданского населения. Некоторым пришлось переквалифицироваться на военно-полевую хирургию.

С момента начала спецоперации в медицинской командировке на Донбассе побывали восемь смен врачей, более 130 специалистов. Для регионов, в которых нормальная медицинская помощь не оказывалась практически с 2014 года, десант из Башкортостана все равно, что спасительная соломинка, за которую жители хватались при первой возможности.

Многие медики продлевались в опасных регионах сразу на несколько смен. Татьяна Добрейкина, например, руководила 7-й и 8-й медицинскими бригадами. Врач занималась ультразвуковой диагностикой пациентов.

Они такие же люди, как и мы. Они с добротой и любовью встречали нас. У них есть у всех видео, когда гумконвой из Башкирии приехал огромным составом. Когда они показывают видео, у них наворачиваются слезы. Татьяна Добрейкина, заведующая отделением ультразвуковой диагностики Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова

В составе медицинских бригад очень много детских врачей, в их числе психологи и психиатры. Зачастую юных пациентов на прием приводили посторонние люди, потому что родители либо были убиты, либо находились на линии соприкосновения.

Нами было осмотрено более двух тысяч детей. Мы крайне редко находили детей с какими-либо психологическими отклонениями. Дети настолько привыкли жить в стрессовых ситуациях, что не воспринимали это как стресс. Розалия Алпарова, детский участковый врач-психиатр Стерлитамакской психиатрической больницы

В ходе командировки медикам порой приходилось осваивать основы военно-полевой медицины. Работали в том числе в госпиталях, принимая военнослужащих с поля боя.

В основном были минно-разрывные травмы. Первые дней десять было тяжело, потом привыкли, время не было. Так и провели три месяца. Руслан Самигуллин, врач анестезиолог-реаниматолог городской больницы №1 г. Октябрьского

В общей сложности сегодня наградили около 30 врачей, медсестер и водителей, которые работали на Донбассе. В сводных бригадах задействованы специалисты со всей республики.

Сначала у нас были больше профилактические осмотры: «Поезда здоровья», модули передвижные. В конце этого года больше была работа в стационарах и в больницах, и в военном госпитале. Максим Забелин, руководитель администрации Главы Республики Башкортостан