В Башкирии женщины на глазах у детей мучили собаку

В Благоварском районе перед судом предстали две местные жительницы. Женщин обвинили в жестоком обращении с животными.
30 сентября 2022 года две женщины в состоянии алкогольного опьянения увели со двора собаку. Они накинули на животное удавку, притащили на ферму, а после пытались повесить. Убить собаку у женщин не получилось, однако питомец остался висеть на верёвке. Сельчанки начали бросать в несчастное животное кирпичи, чем причинили ему серьёзные травмы.
За происходящим наблюдали дети. Ветеринары чудом спасли искалеченную собаку от смерти. А женщины полностью признали свою вину. Суд назначил им наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей каждой.