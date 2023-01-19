В Башкирии женщины на глазах у детей мучили собаку

В Благоварском районе перед судом предстали две местные жительницы. Женщин обвинили в жестоком обращении с животными.

30 сентября 2022 года две женщины в состоянии алкогольного опьянения увели со двора собаку. Они накинули на животное удавку, притащили на ферму, а после пытались повесить. Убить собаку у женщин не получилось, однако питомец остался висеть на верёвке. Сельчанки начали бросать в несчастное животное кирпичи, чем причинили ему серьёзные травмы.