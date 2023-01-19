В Уфе за взяточничество осудили экс-сотрудника ГИБДД Воронежской области

Как установлено следствием, в период с 2019 по 2021 год подсудимый, будучи инспектором ГИБДД Воронежской области, получал через двоих знакомых посредников из г. Уфы взятки от граждан, которые были лишены водительских прав, однако, в установленном законом порядке не сдали удостоверения или не уведомили об их утере органы ГИБДД, в связи с чем срок лишения специального права течь не начал. После перечисления денежных средств инспектор вносил заведомо ложные сведения в информационную базу ГИБДД о начале течения срока лишения права на управление автомобилем и о его окончании, на основании чего взяткодатели были необоснованно допущены до экзамена на получение водительского удостоверения. Сумма взяток варьировалась от 20 до 55 тыс. рублей. Всего за указанный период им получено 665 тыс. рублей незаконного денежного вознаграждения.

пресс-служба СУ СКР по РБ