В Уфе за взяточничество осудили экс-сотрудника ГИБДД Воронежской области

В Уфе суд вынес приговор 31-летнему бывшему сотруднику ГИБДД Воронежской области за служебный подлог, взяточничество и превышение должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по РБ.
Уголовные дела были возбуждены на основании результатов оперативно-разыскной деятельности Управления ФСБ России по Республике Башкортостан.
Свою вину экс-полицейский признал. Суд штрафовал его на 3,5 млн рублей, лишил специального звания, а также на три года запретил занимать должности в правоохранительных органах.