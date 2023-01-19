С начала года в Башкирии в пожарах погибли 27 человек

С начала года в Башкортостане зафиксировали 343 пожара. Об этом рассказали в пресс-службе ГК республики по ЧС.
В пожарах с начала 2023 года погибли 27 человек. В 2022 году за тот же период пожары унесли 11 жизней. В основном пожары происходят по вине людей, халатно относящихся к правилам пожарной безопасности.
Также известны причины смертельных пожаров. Всего их три:
1) Неосторожное обращение с огнем при курении;
2) Неправильный монтаж и эксплуатация электрооборудования;
3) Неправильная эксплуатация печного отопления.