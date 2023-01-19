Минсельхоз Башкирии договорился о поставках жаток из Беларуси

Гомельский завод литья и нормалей будет поставлять в Башкортостан со скидкой до 10% не менее 50 машинокомплектов жаток «ЖВЗ». Из них на совместном башкирско-белорусском предприятии в регионе будут собирать валковые жатки. Скидка на единицу продукции может достигнуть 150 тысяч рублей.