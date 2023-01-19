Минсельхоз Башкирии договорился о поставках жаток из Беларуси

Министерство сельского хозяйства Башкортостана договорилось о поставках жаток белорусского производства. Соглашение было подписано в рамках визита в Беларусь.
Гомельский завод литья и нормалей будет поставлять в Башкортостан со скидкой до 10% не менее 50 машинокомплектов жаток «ЖВЗ». Из них на совместном башкирско-белорусском предприятии в регионе будут собирать валковые жатки. Скидка на единицу продукции может достигнуть 150 тысяч рублей.
Осенью 2022 года в ходе минской специализированной выставки «ПродЭкспо-2022» минсельхоз Башкирии договорился о сотрудничестве с гомельскими предприятиями «Гомсельмаш» (производитель комбайнов для уборки зерна, картофеля, кукурузы) и «Гомельагрокомплект» (производит оборудование для молочных ферм - доильные аппараты, охладители молока и другое).