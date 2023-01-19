Радий Хабиров поблагодарил руководство Уфы за поддержку участников СВО

Глава республики в очередной раз напомнил чиновникам, что не менее важная задача – оказывать помощь семьям военнослужащих. И к этому вопросу нужно относиться с особым вниманием и без формализма.

Руководитель региона накануне Нового года посетил в Уфе две семьи погибших военнослужащих. Вдова майора Дмитрия Безбородова тогда сообщила, что испытывает трудности с трудоустройством. Тут же власти столицы получили поручение оказать ей помощь в поиске работы. И во время встречи с активом Уфы Радий Хабиров спросил у главы Ленинского района столицы о реализации этого поручения.

Сегодня два предложения на предприятиях в Затоне ей поступило. Она выехала. Результат будет вечером.

Олег Котов, глава администрации Ленинского района г. Уфы

Видно, что человек хочет работать, по садику все решили. Я почему задал вам этот вопрос: вы должны помнить каждую ситуацию. У вас не так много погибших. Я вам благодарен. Я к ней зашел, она о вас только и говорит. Они видят заботу каждого. Дорешайте вопрос и мне потом доложите.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров поблагодарил руководство Уфы за поддержку участников СВО

Также перед главой региона отчитался министр здравоохранения республики. Радий Хабиров во время недавней поездки в Татышлинский район посетил маму погибшего майора Рината Гареева. И сообщил, что республика будет оказывать медицинскую и реабилитационную помощь родителям погибших военнослужащих в лучших лечебных учреждениях Башкортостана. Руководитель Минздрава доложил, что накануне Розу Садрисламовну Гарееву госпитализировали в одну из ведущих клиник, где ей окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Не было ни одного случая, чтобы наш военнослужащий попросил о помощи, а мы ему отказали. Эта помощь – в первоочередном порядке. Я был вчера в Татышлах. Мы парня похоронили, я к маме заехал. Она побаливает. Ее доставили в больницу? Привезли, хорошо. Вот так мы должны с вами работать: сегодня поймали проблему, завтра она должна решаться.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №2 - Радий Хабиров поблагодарил руководство Уфы за поддержку участников СВО
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