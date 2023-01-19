Радий Хабиров поблагодарил руководство Уфы за поддержку участников СВО

Глава республики в очередной раз напомнил чиновникам, что не менее важная задача – оказывать помощь семьям военнослужащих. И к этому вопросу нужно относиться с особым вниманием и без формализма.
Руководитель региона накануне Нового года посетил в Уфе две семьи погибших военнослужащих. Вдова майора Дмитрия Безбородова тогда сообщила, что испытывает трудности с трудоустройством. Тут же власти столицы получили поручение оказать ей помощь в поиске работы. И во время встречи с активом Уфы Радий Хабиров спросил у главы Ленинского района столицы о реализации этого поручения.
Также перед главой региона отчитался министр здравоохранения республики. Радий Хабиров во время недавней поездки в Татышлинский район посетил маму погибшего майора Рината Гареева. И сообщил, что республика будет оказывать медицинскую и реабилитационную помощь родителям погибших военнослужащих в лучших лечебных учреждениях Башкортостана. Руководитель Минздрава доложил, что накануне Розу Садрисламовну Гарееву госпитализировали в одну из ведущих клиник, где ей окажут всю необходимую медицинскую помощь.