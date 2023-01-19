Радий Хабиров поблагодарил руководство Уфы за поддержку участников СВО

Видно, что человек хочет работать, по садику все решили. Я почему задал вам этот вопрос: вы должны помнить каждую ситуацию. У вас не так много погибших. Я вам благодарен. Я к ней зашел, она о вас только и говорит. Они видят заботу каждого. Дорешайте вопрос и мне потом доложите.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан