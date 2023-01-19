В Уфе на женщину напал прохожий и вырвал сумку

59-летняя уфимка обратилась в отделение полиции и рассказала, что на нее напал прохожий. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
В канун Нового года женщина вышла из дома в ближайший супермаркет. Ей навстречу шел неизвестный мужчина, он размахивал руками и улыбался. Уфимка решила, что он хочет поздравить с наступающим праздником. Однако неизвестный во дворе одного из домой по проспекту Октября напал на гражданку, вырвал из ее рук сумку и скрылся в неизвестном направлении. Неравнодушные граждане попытались догнать грабителя, но им это не удалось, однако они все же напугали нападавшего, и он выбросил сумку.
пресс-служба МВД по РБ
В ходе расследования сотрудникам полиции удалось задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний житель Уфы.
Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". В настоящее время полицейские устанавливают детали случившегося.