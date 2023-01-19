Радий Хабиров: «Беларусь – наш давний стратегический партнёр»

Сегодня в Минске начала работу официальная делегация Башкортостана, которую возглавил Радий Хабиров. Беларусь – один из ключевых партнёров республики. В минувшем году товарооборот между сторонами увеличился почти на 11%. Говоря о целях нынешнего визита в Минск, Глава Башкортостана сообщил, что предстоит большая деловая программа, цель которой – развитие уже запущенных проектов и создание новых. Также Радий Хабиров назвал Беларусь стратегическим партнёром Башкортостана.
И сегодня же в Минске состоялась встреча Радия Хабирова с управляющим делами Президента Беларуси Юрием Назаровым. Стороны обсудили возможности увеличения объёмов торгового оборота, перспективные направления взаимодействия бизнеса, а также проекты по локализации производств востребованной продукции. В частности, была достигнута договорённость о прямых поставках в Белоруссию кальцинированной соды. Таким образом, БСК получила ещё один новый рынок сбыта. Радий Хабиров также рассказал о принципиально новом проекте, развивать который в Башкортостане намерены по итогу нынешней встречи.
В рамках деловой программы визита также запланирован ряд рабочих встреч, включая переговоры с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Кроме того, представители башкирской делегации посетят промышленные объекты в Минске и в Гомеле и обсудят ход подготовки к Форуму регионов России и Белоруссии, который пройдёт в Уфе летом.
Фото: пресс-служба Главы РБ