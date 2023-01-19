Радий Хабиров: «Беларусь – наш давний стратегический партнёр»

Без поддержки команды Президента Беларуси невозможно эффективно развивать международное сотрудничество. Ранее руководство страны обратилось к нам за содействием в прямых поставках кальцинированной соды. Мы готовы её экспортировать. Это выгодно для белорусских предприятий и «Башкирской содовой компании». Кроме того, договорились о формировании в нашей республике стада уникальных животных – зубров. Для этого направим в Беларусь делегацию учёных-биологов, изучим подобный опыт других регионов России. Планируем, что первые особи появятся в нашей республике уже в этом году.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан