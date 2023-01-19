Сделать Уфу городом XXI века: Радий Хабиров обозначил направления подготовки к 450-летию столицы

Уфу ждет тотальная перезагрузка. Такую задачу поставил Радий Хабиров на встрече с депутатами Городского совета, руководством города и лидерами общественных мнений. Сверка часов в части подготовки столицы Башкортостана к 450-летнему юбилею стала основной темой совещания. Город должен стать комфортным для проживания как за счет избавления от хронических проблем, так и за счет прорывного развития.

Мощь, сила, сердце и интеллект Башкортостана – Уфа задает тренды, которые формируют курс развития региона. И задача, которая стоит перед управленческой командой столицы, сделать ее одной из лучших в стране. Встреча главы республики с депутатами Горсовета и общественниками прошла в режиме разговора – рабочего и предметного. На повестке – юбилей столицы, 450-летие Уфы развернется с федеральным размахом.

Это накладывает и честь, это и ответственность, поэтому нам предстоит вместе сделать непростую работу. Мы должны почистить все «хронические болячки», которые есть в Уфе – все не получится, будем лечить десятилетиями. Некоторые запущены. Но навести порядок в столице мы с вами можем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Водоснабжение, отопление, снежные коллапсы в столице – проблемы, заработавшие статус больших «болячек». Преображение города-миллионника невозможно без генеральной уборки. Провести ее – одна из главных задач, которые поставил глава республики. Вторая – сделать Уфу городом XXI века.

Мы должны вместе задуматься, и мы это делаем. Продолжить надо реализацию проектов, которые Уфу делают городом XXI века. С новой инфраструктурой, с новыми объектами, с новой социалкой, интересными решениями. С новым событийным рядом. Очень важно подумать о стратегическом развитии Уфы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

До конца следующего необходимо решить проблемы дольщиков. При этом глава республики обозначил, что снижать темпы строительства нельзя. Наоборот, их нужно наращивать. Задача на перспективу – 4 миллиона квадратных метров жилья в республике ежегодно. И большой потенциал для девелоперов в этой части – еще только разрастающееся Забелье. Необходимо отойти от точечных застроек, а подойти к вопросу комплексно.

Поставьте там новый город, назовите Башкиргород, IT-город. Продумайте, как производственные площадки там будут размещаться. Чтобы человек там жил, работал, детей водил в школу. Занимался спортом, ходил в театр и кино. Вам нельзя убивать территорию Забелья. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Дорожная инфраструктура – драйвер развития столицы. До 2024 года завершится возведение Южных ворот. К юбилею Уфы финиширует строительство еще одного масштабного проекта – Восточного выезда. Радий Хабиров поставил задачу синхронизировать расширение территорий, возведение социальных и спортивных объектов с развитием транспортной сети.

Это очень важно и с экономического показателя, и с точки зрения безопасности. Предоставляются новые рабочие места. Тот объем работы, который реализуется благодаря главе, нацпроектам, требует большого количества трудозатрат. Соответственно, и большого количества рабочих мест. Василий Чекуров, генеральный директор АО «Уралмостострой»

Уфа – спортивная, культурная и молодежная. Поддержка подрастающего поколения – еще одна точка роста города. В столице появится Научно-образовательный центр мирового уровня. Межвузовский кампус на 5 тысяч мест будет представлять собой кластерную модель, студенты в стенах НОЦ смогут учиться, разрабатывать инновации, жить и отдыхать.

Уфа – наша столица, здесь формируются и экономика, и смыслы, и политика, и новые идеи. Мы Уфе уделяем внимание и будем уделять. Впереди юбилей, мне кажется, разговор был полезный. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Мы понимаем, что на Уфу будут равняться другие муниципалитеты. Сегодняшняя встреча показала направление развития. Радий Фаритович показал направление, которое должно быть осуществлено в столице и отразиться на комфорте и жизни людей. Виталий Брыкин, глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта