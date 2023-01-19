Сделать Уфу городом XXI века: Радий Хабиров обозначил направления подготовки к 450-летию столицы

Уфу ждет тотальная перезагрузка. Такую задачу поставил Радий Хабиров на встрече с депутатами Городского совета, руководством города и лидерами общественных мнений. Сверка часов в части подготовки столицы Башкортостана к 450-летнему юбилею стала основной темой совещания. Город должен стать комфортным для проживания как за счет избавления от хронических проблем, так и за счет прорывного развития.
Мощь, сила, сердце и интеллект Башкортостана – Уфа задает тренды, которые формируют курс развития региона. И задача, которая стоит перед управленческой командой столицы, сделать ее одной из лучших в стране. Встреча главы республики с депутатами Горсовета и общественниками прошла в режиме разговора – рабочего и предметного. На повестке – юбилей столицы, 450-летие Уфы развернется с федеральным размахом.
Водоснабжение, отопление, снежные коллапсы в столице – проблемы, заработавшие статус больших «болячек». Преображение города-миллионника невозможно без генеральной уборки. Провести ее – одна из главных задач, которые поставил глава республики. Вторая – сделать Уфу городом XXI века.
До конца следующего необходимо решить проблемы дольщиков. При этом глава республики обозначил, что снижать темпы строительства нельзя. Наоборот, их нужно наращивать. Задача на перспективу – 4 миллиона квадратных метров жилья в республике ежегодно. И большой потенциал для девелоперов в этой части – еще только разрастающееся Забелье. Необходимо отойти от точечных застроек, а подойти к вопросу комплексно.
Дорожная инфраструктура – драйвер развития столицы. До 2024 года завершится возведение Южных ворот. К юбилею Уфы финиширует строительство еще одного масштабного проекта – Восточного выезда. Радий Хабиров поставил задачу синхронизировать расширение территорий, возведение социальных и спортивных объектов с развитием транспортной сети.
Уфа – спортивная, культурная и молодежная. Поддержка подрастающего поколения – еще одна точка роста города. В столице появится Научно-образовательный центр мирового уровня. Межвузовский кампус на 5 тысяч мест будет представлять собой кластерную модель, студенты в стенах НОЦ смогут учиться, разрабатывать инновации, жить и отдыхать.
450-летие Уфы – событие не только для горожан, но и для каждого, кто живет в республике. Ведь Уфа – драйвер, ориентир и пример для всего Башкортостана. Празднование юбилея растянется на целый год. Но и после этого масштабные проекты не остановятся. Стать городом XXI века – задача крайне амбициозная. Старт дан, поддержка главы региона получена, впереди большая совместная работа.