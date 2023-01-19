Житель Башкирии избил приятеля ложкой

В Благоварском районе Башкирии мужчина избил ложкой своего приятеля. Об этом рассказали в пресс-службе местного суда.
Ранее судимый за насилие обвиняемый решил посидеть со своим приятелем. В ходе застолья между мужчинами разгорелся конфликт, впоследствии переросший в драку. Под рукой у дебошира оказалась металлическая ложка. Он несколько раз ударил ею своего знакомого по голове и лицу.
На мужчину было заведено уголовное дело. Свою вину мужчину отрицать не стал, и суд приговорил его к 180 часам обязательных работ.