Житель Башкирии избил приятеля ложкой

В Благоварском районе Башкирии мужчина избил ложкой своего приятеля. Об этом рассказали в пресс-службе местного суда.

Фото №1 - Житель Башкирии избил приятеля ложкой

Ранее судимый за насилие обвиняемый решил посидеть со своим приятелем. В ходе застолья между мужчинами разгорелся конфликт, впоследствии переросший в драку. Под рукой у дебошира оказалась металлическая ложка. Он несколько раз ударил ею своего знакомого по голове и лицу.

На мужчину было заведено уголовное дело. Свою вину мужчину отрицать не стал, и суд приговорил его к 180 часам обязательных работ.

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