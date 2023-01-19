Радий Хабиров поручил разработать программу развития поселков-спутников Уфы

На встрече с активом города глава республики отдельно поручил разработать программу развития посёлков-спутников. Вокруг Уфы находятся десятки пригородных населенных пунктов и коттеджных поселков. Строились и развивались они без единой программы и концепции, что в конечном счете привело к накоплению типовых проблем: это и транспортная доступность, и снабжение водой и электричеством.
Радий Хабиров отметил, что решать их нужно системно. Для этого поручил руководству столицы и профильным ведомствам разработать специальную программу с указанием необходимых средств, сроков исполнения и ответственных. Глава региона сообщил, что республика в свою очередь готова финансово поддержать реализацию этой программы.