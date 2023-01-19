Радий Хабиров поручил разработать программу развития поселков-спутников Уфы

Тот, кто в Кировском районе живет, рядом с Домом Республики, и тот, кто живет в Елкибаево, Чесноковке – это ваши жители. Вам имело бы смысл отдельную программу посмотреть. Иначе плохо будет, и люди будут обижаться. Надо этим заниматься.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан