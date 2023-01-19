В Башкирии на Крещение окунулись в купели почти 18 тысяч жителей

Ледяная вода, теплая одежда и хорошее настроение. Сегодня ночью верующие отметили один из главных православных праздников – Крещение Господне. Почти 18 тысяч жителей региона совершили священный обряд и окунулись в прорубь. Для верующих в этом году заготовили 99 купелей. По традиции самое массовое окунание прошло в селе Красноусольский.

Для многих верующих окунуться в ледяную воду – самая настоящая благодать. Да и крещенские купания в России давно стали по-настоящему народной традицией. Есть те, у кого уже большой опыт, и те, кто эти ощущения испытал впервые. Крещенский дебют в этом году был и у 11-летней Алисы. Вместе с родителями девочка приехала в Красноусольский из Чишминского района.

Купель в Красноусольском – традиционно одна из самых популярных в республике. Каждый год сюда съезжаются православные со всей республики, приезжают даже из соседних регионов страны. Говорят, что здесь особая атмосфера.

Тем, кто не решился войти в ледяную воду или по запрету врачей не в силах это сделать, набирают ее у источника. А еще ставят свечи в пещере, где в начале 16 века впервые явился лик Табынской Божией Матери. Одним из неотъемлемых атрибутов церковного праздника является и крестный ход как символическое шествие по жизненному пути.

В церквях сегодня тоже было не протолкнуться. Люди по традиции пришли набрать святой воды. По преданию, она не портится, ею можно окропить свой дом, чтобы очистить его от всякой скверны.

По христианской традиции каждый, кто решил искупаться на Крещение, окунается в иордань трижды – в честь Святой Троицы. Причём желающих совершить омовение в водах реки Усолка не останавливают даже -20 градусов.

Окунаться в прорубь на Крещение – традиция хоть старая, но весьма опасная. Лучшая подготовка к таким купаниям – контрастный душ в течение нескольких месяцев. И как бы ни хотелось, нырять в ледяную прорубь можно не всем. Врачи рекомендуют воздержаться людям с хроническими заболеваниями, переболевших простудой или коронавирусом.

Желательно не заходить в купель в состоянии алкогольного опьянения. Заходить лучше медленно, предварительно ополоснув тело. Но никак не нырять головой. Ильвир Кашаев, спасатель

Дежурят не только спасатели, но и полиция, скорая помощь. У каждой купели оборудованы теплые раздевалки. В Октябрьском районе Уфы для большего комфорта верующих оборудовали даже баню.