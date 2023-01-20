В Уфе отец девочки, на которую напала собака, рассказал, что сейчас происходит с ней
В башкирской столице 10-летняя девочка, которая подверглась нападению собаки, уже чувствует себя лучше, а на следующей неделе ее должны выписать. Сейчас она находится в уфимской больнице №17 и очень скучает по родителям, сестрам и друзьям. Об этом изданию "Башинформ" рассказал отец девочки.
Пока на лице есть большая отечность, надо ждать, чтобы она спала. Зубами собака задела черепную кость. Важно, что лицо у нее не изувечено, только верхняя волосистая часть головы. Врачи сделали косметические швы. Разговаривал с нейрохирургом, в дальнейшем будет видно, как действовать. Дочь будет расти, кости тоже, может, и меньше будет видно рубцы. КТ-исследование показало легкую форму сотрясения головного мозга. В больнице ее каждый день навещаем и мы, и родственники, и друзья. Все переживают, соседи каждый раз спрашивают, как самочувствие у дочки.
отец пострадавшей
Мужчина поделился, что с владельцами собаки они не общаются, и лично никто не принес извинения.
Знаю, что в отношении них из-за собаки и ранее составляли протоколы, что их пес нападал на людей. Другие случаи были. Пока она в приюте, но я буду настаивать на том, чтобы обратно она уже не вернулась, чтобы ее усыпили. Но тут еще непонятно, как зоозащитники будут реагировать, они же всегда на стороне животных, а не человека, и не важно, что ребенок серьезно пострадал.
отец пострадавшей
На вопрос о гражданском иске в отношении владельцев собак собеседник ответил: «А смысл?»
Когда дочка выпишется, мы с супругой с ней поговорим. Она у нас уже взрослая, все осознает и будет решать. Дочь скажет „наказывать“, значит будем наказывать. Если скажет „понять, простить и отпустить“, то так и будет.
отец пострадавшей
Также многодетный отец подчеркнул, что видеозапись с окровавленной дочерью ни он, ни его жена не размещали в сети.
После нападения дочь сама еле-еле добралась до дома. Она стала рассказывать маме подробности. Сказала, что у киоска рядом с домом стояла машина, в которой были люди, и никто из них не пришел на помощь. Тогда супруга, изумленная таким безразличием, записала это видео с посылом для местных жителей, что никто не помог, и скинула в наш сельский чат. Ну и кто-то, видимо, отправил его дальше. А собаку все же смогла оттащить от нее сестра подруги после третьего укуса. В итоге пес успел два раза укусить в голову и один раз в правую руку, которой дочь стала прикрываться. Сейчас для всех нас важно, чтобы дочь поправилась, все остальное — потом.
отец пострадавшей
Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело. Во дворе частного дома своей подруги в поселке Тавтиманово на девочку набросилась собака. При этом животное не находилось на привязи, а также на нем не было намордника. С глубокими ранениями пострадавшую госпитализировали.