В Уфе отец девочки, на которую напала собака, рассказал, что сейчас происходит с ней

После нападения дочь сама еле-еле добралась до дома. Она стала рассказывать маме подробности. Сказала, что у киоска рядом с домом стояла машина, в которой были люди, и никто из них не пришел на помощь. Тогда супруга, изумленная таким безразличием, записала это видео с посылом для местных жителей, что никто не помог, и скинула в наш сельский чат. Ну и кто-то, видимо, отправил его дальше. А собаку все же смогла оттащить от нее сестра подруги после третьего укуса. В итоге пес успел два раза укусить в голову и один раз в правую руку, которой дочь стала прикрываться. Сейчас для всех нас важно, чтобы дочь поправилась, все остальное — потом.

отец пострадавшей