Из аэропорта Уфы наладили прямое авиасообщение с девятью странами

На сегодняшний день из уфимского аэропорта прямыми рейсами можно вылетать в девять стран: ОАЭ, Армению, Таиланд, Киргизию, Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Казахстан.

Региональный Роспотребнадзор напомнил, что перед вылетов нужно обязательно интересоваться, какая в данный момент эпидемиологическая ситуация в стране прилета. При приобретении билетов через турагентство, там должны предоставить данную информацию клиентам.