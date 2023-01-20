Из аэропорта Уфы наладили прямое авиасообщение с девятью странами

На сегодняшний день из уфимского аэропорта прямыми рейсами можно вылетать в девять стран: ОАЭ, Армению, Таиланд, Киргизию, Азербайджан, Таджикистан, Турцию, Узбекистан, Казахстан.

Фото №1 - Из аэропорта Уфы наладили прямое авиасообщение с девятью странами

Региональный Роспотребнадзор напомнил, что перед вылетов нужно обязательно интересоваться, какая в данный момент эпидемиологическая ситуация в стране прилета. При приобретении билетов через турагентство, там должны предоставить данную информацию клиентам.

Если вы планируете совершить путешествие в другую страну самостоятельно, то при планировании придется изучать данную информацию самим.

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