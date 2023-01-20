За неделю в Башкирии на 8-10% подорожали помидоры и огурцы

За неделю в Башкирии подорожали огурцы (на 10,2%) и помидоры (на 8,7%) - до 140 и 188 рублей за 1 кг. Данные предоставил Башстат.

Также за неделю увеличилась стоимость на вареную колбасу (на 3,3% - до 403 рублей), сардельки и сосиски (на 8,2% - до 419 рублей), консервы детского питания и репчатый лук (на 3,7% - до 1012 и 30,5 рублей) и мороженую рыбу (на 3,6% - до 201 рубля).