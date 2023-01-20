В Башкирию поставляли фальсифицированное масло из соседней республики

Молокоперерабатывающее предприятие из Республики Татарстан поставило сливочное масло с признаками фальсификации в соцзначимые учреждения Башкортостана. Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора в ходе мониторинга информационной системы "Меркурий".

Производитель из 1,3 тонны масла с массовой долей жира 82,5% выработал 1,3 тонны сливочного масла с массовой долей жира 72,5%. Так как не был соблюден баланс сырья и вырабатываемой продукции, это является нарушением и имеет признаки подделки.