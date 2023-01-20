В Башкирию поставляли фальсифицированное масло из соседней республики

Молокоперерабатывающее предприятие из Республики Татарстан поставило сливочное масло с признаками фальсификации в соцзначимые учреждения Башкортостана. Нарушение выявили сотрудники Россельхознадзора в ходе мониторинга информационной системы "Меркурий".

Фото №1 - В Башкирию поставляли фальсифицированное масло из соседней республики

Производитель из 1,3 тонны масла с массовой долей жира 82,5% выработал 1,3 тонны сливочного масла с массовой долей жира 72,5%. Так как не был соблюден баланс сырья и вырабатываемой продукции, это является нарушением и имеет признаки подделки.

Виновник был привлечен к ответственности по результатам проверки.

Фото: пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

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