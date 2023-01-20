Весной возобновится прямой рейс Минск-Уфа

Также в Беларуси есть много интересных башкирам военно-исторических мест. Уроженцы региона участвовали на этих землях в Великой Отечественной войне, а также в 1812 году в войне с Наполеоном, существуют даже захоронения башкирских конников XIX века. Особо Глава республики отметил мемориальный комплекс «Хатынь», куда в рамках патриотического воспитания планируется привозить и детей из Башкирии.