Весной возобновится прямой рейс Минск-Уфа

Весной 2023 года запланировано возобновление прямого пассажирского авиасообщения между Уфой и Минском. Об этом в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь заявил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Руководитель региона отметил, что до 2021 года выполнялся прямой рейс компании «Белавиа» из Беларуси в Башкирию. Перелеты возобновятся, а перевозчиком будет выступать российская компания.
В 2022 году 18 крупных башкирских делегаций были в Беларуси, не считая других деловых визитов на уровне предприятий. Также Хабиров отметил перспективы и в туризме.
Также в Беларуси есть много интересных башкирам военно-исторических мест. Уроженцы региона участвовали на этих землях в Великой Отечественной войне, а также в 1812 году в войне с Наполеоном, существуют даже захоронения башкирских конников XIX века. Особо Глава республики отметил мемориальный комплекс «Хатынь», куда в рамках патриотического воспитания планируется привозить и детей из Башкирии.
В 2022 году в республике уже побывали руководители крупных башкирских туркомпаний. Сейчас в Башкирии ждут ответный визит.