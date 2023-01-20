Весной возобновится прямой рейс Минск-Уфа

Весной 2023 года запланировано возобновление прямого пассажирского авиасообщения между Уфой и Минском. Об этом в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь заявил Глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото №1 - Весной возобновится прямой рейс Минск-Уфа

Руководитель региона отметил, что до 2021 года выполнялся прямой рейс компании «Белавиа» из Беларуси в Башкирию. Перелеты возобновятся, а перевозчиком будет выступать российская компания.

Без прямого рейса сложно вести интенсивный бизнес, который мы предполагаем и уже ведем. Республика Башкортостан даже готова на первых порах субсидировать авиаперевозчиков, если они не будут выходить на точку прибыльности.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

В 2022 году 18 крупных башкирских делегаций были в Беларуси, не считая других деловых визитов на уровне предприятий. Также Хабиров отметил перспективы и в туризме.

Нашим жителям очень интересна Беларусь — это и природа уникальная, и исторические объекты, которые есть. Сам Минск — прекрасный город, памятник советской классике, чистый город, ухоженный, приветливый народ.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Также в Беларуси есть много интересных башкирам военно-исторических мест. Уроженцы региона участвовали на этих землях в Великой Отечественной войне, а также в 1812 году в войне с Наполеоном, существуют даже захоронения башкирских конников XIX века. Особо Глава республики отметил мемориальный комплекс «Хатынь», куда в рамках патриотического воспитания планируется привозить и детей из Башкирии.

В 2022 году в республике уже побывали руководители крупных башкирских туркомпаний. Сейчас в Башкирии ждут ответный визит.

Мы белорусам можем тоже предложить очень многое. Известные здравницы Башкортостана, уникальную природу, уникальные исторические объекты.

Радий Хабиров, Глава Башкирии
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