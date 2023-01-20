В Уфе стартовал конкурс «Учитель года столицы Башкортостана»

В Уфе состоялась церемония открытия Года педагога и наставника и конкурса педагогического мастерства «Учитель года столицы Башкортостана». Проходит состязание учителей уже в 26-й раз.

Определены 5 номинации: «Учитель года столицы Башкортостана», «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана», «Учитель года русского языка и литературы», «Педагогический дебют» и «Педагогическая надежда». Конкурс стартует на следующей неделе в понедельник, 23 января, и продлится до 6 февраля включительно. Будет проходить в три этапа.

Общались с ветеранами. С 1997 года впервые конкурс открылся. И вот уже 26 лет подряд мы проводим этот конкурс. Из новых направлений я бы отметил воспитательную деятельность, которой будет уделено отдельное внимание.

Азат Батыршин, начальник управления образования администрации г. Уфы Республики Башкортостан

За победу в конкурсе педагогического мастерства поборются 63 конкурсанта. Среди них Ильяс Сагынбек. Сам он родом из Казахстана, из города Алматы. Приехал учиться в столицу республики в 2017 году целенаправленно – изучать башкирский язык и культуру. Учителем работает всего лишь полтора года, но уже участвует в престижном конкурсе.  

У меня со стороны мамы почти все родные или директора, есть академик наук и профессоры. Многие работают в сфере профобразования, то есть в университетах, и в школах. У меня мама учитель русского языка и французского. Все дяди учителя физкультуры. Со стороны отца тоже профессоры, учителя в школе. Большинство.    

Ильяс Сагынбек, учитель башкирского языка и литературы школы № 9 Кировского района г. Уфы, участник конкурса
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