В Уфе стартовал конкурс «Учитель года столицы Башкортостана»

У меня со стороны мамы почти все родные или директора, есть академик наук и профессоры. Многие работают в сфере профобразования, то есть в университетах, и в школах. У меня мама учитель русского языка и французского. Все дяди учителя физкультуры. Со стороны отца тоже профессоры, учителя в школе. Большинство.

Ильяс Сагынбек, учитель башкирского языка и литературы школы № 9 Кировского района г. Уфы, участник конкурса