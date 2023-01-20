В Уфе стартовал конкурс «Учитель года столицы Башкортостана»

В Уфе состоялась церемония открытия Года педагога и наставника и конкурса педагогического мастерства «Учитель года столицы Башкортостана». Проходит состязание учителей уже в 26-й раз.
Определены 5 номинации: «Учитель года столицы Башкортостана», «Учитель года башкирского языка и литературы столицы Башкортостана», «Учитель года русского языка и литературы», «Педагогический дебют» и «Педагогическая надежда». Конкурс стартует на следующей неделе в понедельник, 23 января, и продлится до 6 февраля включительно. Будет проходить в три этапа.
За победу в конкурсе педагогического мастерства поборются 63 конкурсанта. Среди них Ильяс Сагынбек. Сам он родом из Казахстана, из города Алматы. Приехал учиться в столицу республики в 2017 году целенаправленно – изучать башкирский язык и культуру. Учителем работает всего лишь полтора года, но уже участвует в престижном конкурсе.