В Башкирии при пожаре пострадал мужчина: он получил страшные ожоги

Сегодня ночью, 20 января, в Октябрьском произошел пожар. На место происшествия прибыли экстренные службы, рассказали в пресс-службе МЧС по РБ.

Возгорание произошло в двухкомнатной квартире многоквартирного дома по улице Лермонтова. Прибывшие на место пожарные обнарудили горение домашнего имущества на кухне. Самостоятельно из горящего дома эвакуировались 12 человек.

В результате пожара пострадал 43-летний мужчина. Врачи диагностировали ожог обеих ног. Сейчас устанавливаются все детали случившегося.