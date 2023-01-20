В Уфе откроется первенство России по биатлону среди юниоров

Церемония открытия состоится в 14:00, далее начнутся любительские соревнования по лыжным гонкам (юноши, девушки до 16 лет - спринт 1,5 км; мужчины, женщины до 40 лет - спринт 3 км). Каждый участник получит диплом и термокружку, а призеры и победители будут награждены медалями и подарочными сертификатами на приобретение лыжного инвентаря и экипировки. Подать заявку могут все желающие, зарегистрировавшись на сайте.