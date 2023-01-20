В Уфе откроется первенство России по биатлону среди юниоров

4 февраля в Уфе стартует физкультурно-спортивный проект «День зимних видов спорта». В рамках мероприятия откроется первенство России по биатлону среди юниоров.
Спортивный проект реализуется по всей России в рамках содействия развитию массового спорта Олимпийского комитета России на период 2023-2026 годов «Олимпийская страна».
Гости праздника смогут пообщаться со спортсменами, попробовать себя в различных видах спорта, увидят показательные выступления, мастер-классы, открытые тренировки и любительские соревнования по зимним видам спорта: биатлону и лыжным гонкам, спортивному ориентированию, конькобежному спорту, хоккею, горнолыжному спорту и сноуборду. Хедлайнером спортивного фестиваля станет Айдар Галимов.
Социально значимый проект «День зимних видов спорта» реализуется на средства гранта Главы Республики Башкортостан при поддержке Фонда грантов Главы РБ и приурочен к 100-летию минспорта Башкирии.
Церемония открытия состоится в 14:00, далее начнутся любительские соревнования по лыжным гонкам (юноши, девушки до 16 лет - спринт 1,5 км; мужчины, женщины до 40 лет - спринт 3 км). Каждый участник получит диплом и термокружку, а призеры и победители будут награждены медалями и подарочными сертификатами на приобретение лыжного инвентаря и экипировки. Подать заявку могут все желающие, зарегистрировавшись на сайте.