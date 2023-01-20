Радий Хабиров посетил в Беларуси производственные площадки холдинга «АМКОДОР»

Радий Хабиров посетил в Белоруссии производственные площадки холдинга «АМКОДОР», которые расположены в разных частях республики. Руководитель региона ознакомился с технологиями изготовления продукции для промышленности и сельского хозяйства.

Например, на предприятии «АМКОДОР-Эластомер» Главе Башкортостана показали процесс изготовления резинотехнических изделий. Радий Хабиров обсудил с руководством предприятия перспективы поставок химической продукции для нужд завода. На соседней площадке компании «ПРОДИ» делегации показали производство деталей экстерьера и интерьера из АБС-пластика и полиуретана для тракторной и дорожно-строительной техники.

«АМКОДОР» – крупнейший производитель техники в Белоруссии. Нам надо сюда поставлять наши комплектующие, наше сырье.

Александр Шельдяев, заместитель премьер-министра правительства - министр промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан

В городе Дзержинске Радий Хабиров посетил производственную площадку «АМКОДОРа» по выпуску сельхозтехники – предприятие «Элезер». Там изготавливают более 40 моделей и модификаций оборудования для очистки и сортировки зерна, почвообрабатывающие агрегаты и машины для кормозаготовки. Аналогичный завод в мае прошлого года начали строить в Башкортостане.

Строительство идет с опережением дорожной карты, закуплено все оборудование. Думаю, в июне не только Башкортостан, но и всю Российскую Федерацию порадуем. Потребности огромные, думаю, завод еще не справится с объемами, и, может быть, придется создавать еще один завод в другом регионе, аналогичный тому, что строим в Башкортостане.

Александр Шакутин, председатель совета директоров холдинга «Амкодор»
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