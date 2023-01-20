Радий Хабиров посетил в Беларуси производственные площадки холдинга «АМКОДОР»

Строительство идет с опережением дорожной карты, закуплено все оборудование. Думаю, в июне не только Башкортостан, но и всю Российскую Федерацию порадуем. Потребности огромные, думаю, завод еще не справится с объемами, и, может быть, придется создавать еще один завод в другом регионе, аналогичный тому, что строим в Башкортостане.

Александр Шакутин, председатель совета директоров холдинга «Амкодор»