В Уфе мужчину при ограблении убило деревянной балкой

В Уфе 19 января в нежилом расселённом доме погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Фото №1 - В Уфе мужчину при ограблении убило деревянной балкой

Двое товарищей проникли в двухэтажный нежилой дом на улице Пожарского с целью мародёрства. Один из них остался следить за обстановкой, а другой отправился разбирать кровлю. Во время разбора деревянных конструкций на мужчину упала балка.

От полученных травм грабитель скончался на месте происшествия. Его товарищ вызвал скорую помощь, однако медики лишь констатировали смерть пострадавшего.

Фото: 2gis.com

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