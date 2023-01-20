В Уфе мужчину при ограблении убило деревянной балкой

В Уфе 19 января в нежилом расселённом доме погиб 40-летний мужчина. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Двое товарищей проникли в двухэтажный нежилой дом на улице Пожарского с целью мародёрства. Один из них остался следить за обстановкой, а другой отправился разбирать кровлю. Во время разбора деревянных конструкций на мужчину упала балка.