В Уфе кошка-«хатико» ждет погибшую в пожаре хозяйку

В Уфе появилась кошка-«хатико». Несчастный зверёк ждёт хозяйку, которая погибла в пожаре на улице Сазонова.

Как сообщили очевидцы изданию «Башинформ», кошка спаслась из огня, выпрыгнув с третьего этажа. Хозяйка животного погибла в пожаре. При этом супруг и ребёнок женщины смогли спастись, но остались без крыши над головой. Соседи надеются, что верная кошка найдёт новых любящих хозяев.

Напомним, в ночь с 8 на 9 января в трёхэтажном доме по улице Сазонова произошёл крупный пожар, который унёс жизни четырёх человек.