Как проходят реабилитацию бойцы СВО в Уфе

В Уфе проходят реабилитацию бойцы СВО. Отдохнуть, подтянуть здоровье и подлечить душу им помогают не только врачи, но и артисты республики. Накануне поддержать военнослужащих приехал коллектив из Стерлитамака.

На сцене группа «Павильон» душевно исполнила песни для ребят, которые здесь проходят реабилитацию. Все песни узнаваемы, и зал с удовольствием подпевал артистам. Творческий коллектив не раз выезжал и в зону СВО, бодрил бойцов на передовой.

Мы сегодня приехали сюда, чтобы подержать ребят, которые вернулись на время, на отдых с зоны СВО. Мы уже не первый раз ездим к ребятам, их поддерживаем, поем собственные песни, исполняем каверы. Илья Столетов, солист группы «Павильон»

Некоторые из ребят более полугода провели на передовой. Например, боец батальона имени Шаймуратова с позывным «Бандит». В госпиталь он попал с минно-взрывной травмой, а сейчас восстанавливается в отделении реабилитации.

Головные боли проходят после контузии. Тут хороший персонал, отделение хорошее, персонал хороший. Лучше становится бойцам после реабилитации, республика помогает и здесь, и там, когда находились на передовой полностью, как бы ни в чем не нуждались. Позывной «Бандит», боец батальона ИМ. Шаймуратова

Отделение реабилитации открылось вначале нулевых, оно единственное в России специализируется на реабилитации воинов-интернационалистов. Сейчас здесь более 50 пациентов: среди них ветераны боевых действий Афганистана, чеченской кампании, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы, теперь ещё и бойцы СВО и семьи погибших в ходе спецоперации. Все они под чутким наблюдением врачей, и каждому уделяется особое внимание.

Наша больница уникальна, потому что мы подходим комплексно. Помимо того, что мы лечим душу, психику ребят, конечно, мы еще и закрепляем последствия тех ранений, с которыми к нам приходят. Неврологическое лечение проводим, физиотерапевтическое лечение и психокоррекционные программы – психокоррекция, психотерапия. Альбина Беляева, заведующая отделением реабилитации Республиканской клинической психиатрической больницы

Этот проект придуман бойцами, а сотрудники центра реализовали их идею. Макет для создания памятной стены уже готов. И, возможно, свой первый след на ней оставит мобилизованный из Иглинского района – боец с позывным «Рус», находившийся на передовой в Луганской народной республике. В реабилитационном центре ему нравится, говорит, что почти как дома, но по сослуживцам скучает.

Привет передать командиру своему, позывной «Ромео» лежит в Москве с ранением. Еще один позывной «Нога», так получилось, что он потерял ногу у нас. Хотел бы всем передать привет, то, что мы попали, вместе все были, сплоченный коллектив получился и большое всем спасибо. Позывной «Рус»