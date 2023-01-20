Как проходят реабилитацию бойцы СВО в Уфе

В Уфе проходят реабилитацию бойцы СВО. Отдохнуть, подтянуть здоровье и подлечить душу им помогают не только врачи, но и артисты республики. Накануне поддержать военнослужащих приехал коллектив из Стерлитамака.
На сцене группа «Павильон» душевно исполнила песни для ребят, которые здесь проходят реабилитацию. Все песни узнаваемы, и зал с удовольствием подпевал артистам. Творческий коллектив не раз выезжал и в зону СВО, бодрил бойцов на передовой.
Некоторые из ребят более полугода провели на передовой. Например, боец батальона имени Шаймуратова с позывным «Бандит». В госпиталь он попал с минно-взрывной травмой, а сейчас восстанавливается в отделении реабилитации.
Отделение реабилитации открылось вначале нулевых, оно единственное в России специализируется на реабилитации воинов-интернационалистов. Сейчас здесь более 50 пациентов: среди них ветераны боевых действий Афганистана, чеченской кампании, ликвидаторы Чернобыльской катастрофы, теперь ещё и бойцы СВО и семьи погибших в ходе спецоперации. Все они под чутким наблюдением врачей, и каждому уделяется особое внимание.
Этот проект придуман бойцами, а сотрудники центра реализовали их идею. Макет для создания памятной стены уже готов. И, возможно, свой первый след на ней оставит мобилизованный из Иглинского района – боец с позывным «Рус», находившийся на передовой в Луганской народной республике. В реабилитационном центре ему нравится, говорит, что почти как дома, но по сослуживцам скучает.
Своих не бросаем ни на передовой, ни после. Кто-то из бойцов отправится обратно на фронт, кто-то – домой. Но, в любом случае, каждый из них для нас уже герой.