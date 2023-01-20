«Салават Юлаев» 20 января встретится с нижнекамским «Нефтехимиком»

В среду «Салават» проиграл в «Зеленом дерби» «АК Барсу», в результате чего опустился на шестое место Восточной конференции. «Нефтехимик» борется за зону плей-офф, но пока команда из Татарстана лишь 11-я на Востоке. В этом сезоне юлаевцы дважды встречались с нижнекамцами и оба раза побеждали.