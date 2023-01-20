В Башкирии освободили директора детского лагеря, по вине которого ребенок впал в кому

В Баймакском районе отпустили директора детского лагеря, по вине которого ребенок впал в кому. Суд признал его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и освободил от отбывания наказания. Речь идёт об инциденте в лагере «Юлдаш».
Прошлым летом там пострадал 15-летний подросток. Школьник занимался на турниках. В какой-то момент закрепленная металлическая конструкция упала прямо на голову ребенка, он получил тяжелую травму черепа. Сейчас мальчик проходит реабилитацию.
Как выяснило следствие, спортивный снаряд в лагере не был установлен на фундамент и в достаточной мере углублён в землю, а также не закреплен анкерами.
В Баймакском межрайонном суде назначили директору лагеря условный срок и освободили от отбывания наказания в связи с примирением с потерпевшими.