В Башкирии освободили директора детского лагеря, по вине которого ребенок впал в кому

В Баймакском районе отпустили директора детского лагеря, по вине которого ребенок впал в кому. Суд признал его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и освободил от отбывания наказания. Речь идёт об инциденте в лагере «Юлдаш».