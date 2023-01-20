В Уфе ребёнок чудом остался жив, оказавшись между колес грузовика

В Уфе 14 января произошла авария с участием ребёнка. В ДТП попал ученик третьего класса гимназии №1. Случившееся запечатлела камера видеонаблюдения.

Фото №1 - В Уфе ребёнок чудом остался жив, оказавшись между колес грузовика

На кадрах видеозаписи хорошо видно, как мальчик наживает на кнопку светофора, чтобы пересечь проезжую часть. Когда загорелся разрешающий сигнал, ученик побежал через дорогу, но в этот момент по дороге ехал грузовик.

Оказалось, мальчику удалось лечь на дорогу между колёс грузовика. Это спасло ему жизнь. Транспорт остановился, водитель сразу вышел посмотреть и проверить состояние пешехода. К счастью, школьник не пострадал.

Фото: соцсети. 

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии