В Уфе ребёнок чудом остался жив, оказавшись между колес грузовика

В Уфе 14 января произошла авария с участием ребёнка. В ДТП попал ученик третьего класса гимназии №1. Случившееся запечатлела камера видеонаблюдения.

На кадрах видеозаписи хорошо видно, как мальчик наживает на кнопку светофора, чтобы пересечь проезжую часть. Когда загорелся разрешающий сигнал, ученик побежал через дорогу, но в этот момент по дороге ехал грузовик.

Оказалось, мальчику удалось лечь на дорогу между колёс грузовика. Это спасло ему жизнь. Транспорт остановился, водитель сразу вышел посмотреть и проверить состояние пешехода. К счастью, школьник не пострадал.