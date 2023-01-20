В Башкирии компания задолжала сотрудникам свыше 7 млн рублей

Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты более 7 млн рублей зарплаты 63-ем работникам ООО «Сетевая компания» с июля по октябрь 2022 года. Прокуратура района внесла в адрес руководства компании представление, а также обратилась в суд с заявлениями о взыскании долга.