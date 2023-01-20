В Башкирии компания задолжала сотрудникам свыше 7 млн рублей

Прокуратура Иглинского района провела проверку предприятия Башкирии и выявила значимые нарушения. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Фото №1 - В Башкирии компания задолжала сотрудникам свыше 7 млн рублей

Прокуратурой было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты более 7 млн рублей зарплаты 63-ем работникам ООО «Сетевая компания» с июля по октябрь 2022 года. Прокуратура района внесла в адрес руководства компании представление, а также обратилась в суд с заявлениями о взыскании долга.

Через некоторое время после вмешательства ведомства долг был погашен. Все материалы проверки были направлены в Следственный комитет.

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