В Башкортостане планируют построить еще одно предприятие белорусского холдинга АМКОДОР

Об этом Радий Хабиров заявил во время рабочего визита в Минск. Башкирская делегация посетила различные производственные площадки. Кроме того, сегодня прошла встреча с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

В холдинге АМКОДОР 29 предприятий. Все они взаимодополняют друг друга. Например, на этом заводе Радию Хабирову показали процесс изготовления деталей экстерьера и интерьера из пластика и полиуретана для тракторной и дорожно-строительной техники. На соседней площадке производят резинотехнические изделия. Впрочем, особый интерес для Башкортостана представляет завод по изготовлению зерноочистительного оборудования. Ведь именно такое же предприятие сейчас строится в Башкортостане.

Строительство завода АМКОДОР в Уфе началось в сентябре прошлого года. Этой весной на площадке начнется монтаж оборудования, ну а заработает белорусское предприятие в Башкортостане летом. Скорость реализации инвестпроекта просто космическая, говорят руководители холдинга.

Темпы, которые мы демонстрируем, не в каждой стране ЕС или мире сегодня есть. Потребность громадная, я думаю, что завод еще и не справится с объемами, и, может, еще один завод придется создавать, аналогичный тому, который находится в Башкортостане, в других регионах РФ. Александр Шакутин, председатель совета директоров холдинга АМКОДОР

Впрочем, и у Башкортостана остается большой потенциал для сотрудничества. Радий Хабиров анонсировал появление в регионе еще одного производства.

В Беларуси очень высокие и разноплановые машиностроительные компетенции. Здесь всё делают сами – от простейших резиновых прокладок до готовых агрегатов. Мы неплохо выстраиваем партнёрство с компанией АМКОДОР. По сути, за год мы построим новый завод по выпуску обрабатывающего оборудования, который будет производить востребованную продукцию для сельского хозяйства. Ведём переговоры по строительству ещё одного предприятия для обслуживания различной техники. Это уже следующий этап. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Все решения касаемо взаимодействия двух республик принимаются быстро и без лишней бюрократии. Это Радий Хабиров отметил уже на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Стороны договорились весной запустить прямой рейс из Уфы в Минск. Кроме того, башкирская сторона выразила готовность закупить дорожную, коммунальную и сельскохозяйственную технику, а также туристические автобусы белорусского производства.

Насколько я знаю, найдено оптимальное решение по поставкам кальцинированной соды из Башкортостана в Беларусь. Это выгодная договоренность как для башкирских, так и для белорусских потребителей. Роман Головченко, премьер-министр Республики Беларусь

Очень важный индикатор, что все большее количество предприятий в сфере экономики вовлекается во взаимоотношения и кооперацию между белорусскими предприятиями. Даже сегодня мы приехали в составе делегации, где есть другие предприятия, которые хотят работать с Беларусью. Предприятия республики заинтересованы в кооперации с белорусскими компаниями в разных отраслях промышленности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан