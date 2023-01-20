В Башкортостане планируют построить еще одно предприятие белорусского холдинга АМКОДОР

Об этом Радий Хабиров заявил во время рабочего визита в Минск. Башкирская делегация посетила различные производственные площадки. Кроме того, сегодня прошла встреча с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
В холдинге АМКОДОР 29 предприятий. Все они взаимодополняют друг друга. Например, на этом заводе Радию Хабирову показали процесс изготовления деталей экстерьера и интерьера из пластика и полиуретана для тракторной и дорожно-строительной техники. На соседней площадке производят резинотехнические изделия. Впрочем, особый интерес для Башкортостана представляет завод по изготовлению зерноочистительного оборудования. Ведь именно такое же предприятие сейчас строится в Башкортостане.
Строительство завода АМКОДОР в Уфе началось в сентябре прошлого года. Этой весной на площадке начнется монтаж оборудования, ну а заработает белорусское предприятие в Башкортостане летом. Скорость реализации инвестпроекта просто космическая, говорят руководители холдинга.
Впрочем, и у Башкортостана остается большой потенциал для сотрудничества. Радий Хабиров анонсировал появление в регионе еще одного производства.
Все решения касаемо взаимодействия двух республик принимаются быстро и без лишней бюрократии. Это Радий Хабиров отметил уже на встрече с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко. Стороны договорились весной запустить прямой рейс из Уфы в Минск. Кроме того, башкирская сторона выразила готовность закупить дорожную, коммунальную и сельскохозяйственную технику, а также туристические автобусы белорусского производства.
В субботу состоится заключительный, третий день работы башкирской делегации в Республике Беларусь. Запланирован ряд объектов для посещения в Гомельской области. В их числе – химический завод, предприятие по производству сельхозтехники и швейная фабрика.