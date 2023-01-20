Ученые установили, что спирулина может стать заменой говядины

Ученые выяснили, что спирулина может стать заменой говядине. Исследователи в ходе экспериментов установили, что замена одного килограмма мяса на килограмм водоросли приведет к сокращению выброса 100 кг парниковых газов и поможет сберечь 340 кв. м плодородной почвы и природу.

Биотехнологическая система Vaxa Impact Nutrition, выращивающая ценную водоросль, находиться в Исландии. Спирулина богата питательными элементами, которые превосходят говядину. Растение содержит больше жиров, белков и железа, а также антиоксидант β-каротина, который помогает в борьбе с раковыми опухолями.