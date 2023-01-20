В Башкирии на капремонт школ в 2023 году выделено 4 млрд рублей

Рекорд по объему капитального ремонта школ. В этом году в Башкортостане должны обновить 77 учебных заведений. На эти цели выделено больше 4 млрд рублей. В прошлом году в регионе отремонтировали 63 школы. Одна из них – в Давлеканово. От здания строители оставили, по сути, только стены. Обновили полы, крышу, отопление. В кабинетах – новое оборудование и мебель.

Хлеб в четвертом лицее порой едва ли не с пылу с жару. Ребята учатся в Давлеканово, недалеко от известного хлебзавода. Ну а первое и второе – по ГОСТу, готовят перед завтраком и обедом. Так что абсолютно вся еда на столах только свежая.

В первую очередь это заслуга людей, которые готовят детям блюда. Как говорят: плохой кулинар не справился бы, будь у него и хорошая кастрюля. Здесь на новом оборудовании работает опытный повар. Наталья Газина сама окончила эту школу, 15 лет назад вернулась, чтобы кормить учеников начальных классов.

Пища уже для ума – в обновлённых кабинетах. Во всех установлены проекторы. Одну из комнат оборудовали ноутбуками. Здесь детей готовят к изучению программирования.

Лицей отремонтировали в рамках федеральной программы. Работы провели в здании начальной школы. Учебное заведение обновили по нацпроекту «Образование».

На время работ учеников начальных классов переводили к старшеклассникам. Практика стандартная. Также сделают в 12-м лицее Ишимбая. В конце февраля там тоже начнётся капитальный ремонт.

Каким будет ремонт в лицее, решение принимают и сами школьники. В учебном заведении организованы встречи для обсуждения предложений ребят.