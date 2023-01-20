В Башкирии продавец срубов обманул покупателей

Срубил деньги на клиентах. В Башкортостане уже не первый год покупатели не могут добиться от продавца сруба товара или хотя бы возврата денег. Мужчину клиенты находили в интернете, тот обещал качественный материал по привлекательной цене. В итоге многие остались без средств и жилья, ютясь в бане.

На нескольких квадратных метрах едва помещаются тумбочка, кровать и сама Ирина Степанова. Рядом любимая кошка. Согревает в особо холодные вечера, говорит пенсионерка. Женщина-инвалид мечтала о собственном доме. Долгие годы откладывала деньги. Накопив нужную сумму, она в интернете нашла предпринимателя, который занимался продажей срубов. Заключила договор и перевела более 200 тысяч рублей. Но обещанный сруб ей так и не доставили.

Мне приходится проживать в таких вот условиях, в бане. Очень холодно, минимум удобств. Больше жить негде. Соседи помогают, кто чем может. Ирина Степанова, пострадавшая

Уже потом Ирина Степанова узнала, что таких обманутых, как она, более десяти человек. И ни у кого не возникало подозрений. Да и бизнес Денис Галин, казалось, старается вести открыто. Первое время что ни день, то новое видео в социальных сетях с отчетом о работе. Вот здесь кому-то, видимо, всё-таки посчастливилось получить сруб.

Продавец рассказывает про низкие цены и высокое качество. Так и завлекает потенциальных клиентов. Пострадавшие говорят: смотрели его ролики и верили, что перед ними добросовестный коммерсант. Но как оказалось позже – самый настоящий обманщик, который, по предположению клиентов, работал в тандеме с родной матерью. Именно ей и переводили люди свои деньги.

Денис Галин на связь выходит крайне редко. Дома его не застать. Встречаться с журналистами отказался. Известно, что мужчина ранее судим по статье «Мошенничество». Поэтому адвокаты советуют пострадавшим объединиться и подавать в полицию коллективное заявление.