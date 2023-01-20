В Башкирии федеральный эксперт проверил доступность записи к врачу

Специалист Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России оценил внедрение пилотного проекта, доступность медуслуг, маршрутизацию пациентов и организацию оказания медпомощи первичного звена.

В день по несколько сотен звонков – как входящих, так и исходящих. Колл-центр в поликлинике – это пилотный проект. Операторы напоминают о диспансеризации и обзванивают пациентов, которые записаны на приём к врачу.

46 поликлиника не раз становилась площадкой для внедрения пилотных проектов. За последние годы система первичного медицинского звена изменилась. Потоки здоровых и больных пациентов разделены.

Работу поликлиники оценил федеральный эксперт. Как в документах, так и на деле, осмотрев, как идёт приём пациентов и выслушав их мнения. Главный специалист федерального института ознакомился и с тем, как идет модернизация системы записи к врачу. Сейчас это можно сделать несколькими способами: через регистратуру, сервис Госуслуг, единый номер 122 и через колл-центр. В поликлиниках Башкортостана он выделил несколько сильных сторон.

Хороша входная группа, во всех больницах есть администраторы, которые качественно разводят потоки пациентов. Также во всех больницах есть кабинет неотложной помощи. Владимир Выскочков, главный специалист центрального Научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения

Итоги визита в республику Владимир Выскочков обсудил с министром здравоохранения, сообщив и о том, какие направления ещё нуждаются в доработке.

В этой части у нас проводится большая работа. И здесь наши коллеги подсказали нам несколько моментов, которые стоит доработать. В целом впечатления хорошие, запись организована на достойном уровне. Айрат Рахматуллин, министр здравоохранения Республики Башкортостан