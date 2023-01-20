В Башкирии федеральный эксперт проверил доступность записи к врачу

Специалист Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава России оценил внедрение пилотного проекта, доступность медуслуг, маршрутизацию пациентов и организацию оказания медпомощи первичного звена.
В день по несколько сотен звонков – как входящих, так и исходящих. Колл-центр в поликлинике – это пилотный проект. Операторы напоминают о диспансеризации и обзванивают пациентов, которые записаны на приём к врачу.
46 поликлиника не раз становилась площадкой для внедрения пилотных проектов. За последние годы система первичного медицинского звена изменилась. Потоки здоровых и больных пациентов разделены.
Работу поликлиники оценил федеральный эксперт. Как в документах, так и на деле, осмотрев, как идёт приём пациентов и выслушав их мнения. Главный специалист федерального института ознакомился и с тем, как идет модернизация системы записи к врачу. Сейчас это можно сделать несколькими способами: через регистратуру, сервис Госуслуг, единый номер 122 и через колл-центр. В поликлиниках Башкортостана он выделил несколько сильных сторон.
Итоги визита в республику Владимир Выскочков обсудил с министром здравоохранения, сообщив и о том, какие направления ещё нуждаются в доработке.
Всё это ведется в рамках федерального пилотного проекта. Его цель – повысить доступность первичной медицинской помощи.