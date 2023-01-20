Старший тренер МХК «Толпар» рассказал о шансах выхода команды в плей-офф

Я набрал больше очков, чем в том сезоне, но все равно знаю, что нужно добавлять и работать. Приятно всегда получать приз лучшего игрока, забивать, приносить победу команде, чувствую ответственность, с каждым годом она должна повышаться, и я готов к этому.

Эрик Галиев, нападающий МХК «Толпар»