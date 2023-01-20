Старший тренер МХК «Толпар» рассказал о шансах выхода команды в плей-офф

Уфимскому «Толпару» осталось провести всего десять матчей до завершения регулярного сезона чемпионата молодёжной хоккейной лиги. Сейчас команда расположилась на пятом месте так называемого «золотого дивизиона», что позволяет пробиться в плей-офф.
В этом году «Толпар» уже обыграл своих прямых конкурентов «Омских ястребов» и «Белых медведей». Самыми результативными игроками сезона у уфимцев являются Филипп Пермяков, набравший 39 очков, и Эрик Галиев – у нападающего 29 баллов за результативность. Впереди у «Толпара» шестиматчевая гостевая серия. В следующий раз «пацаны с Зорге» вернутся во Дворец спорта лишь 17 февраля.