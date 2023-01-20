В России утвердили модуль «Лапта» для школ

Утвержден модуль «Лапта» для образовательных программ российских школ. Это значит, что начиная с этого года учащиеся с 1-го по 11-й классы смогут играть в лапту на уроках физкультуры или факультативном занятии. Это позволит школьникам развиваться физически и работать в команде.

Предложение о его создании было высказано в рамках Всероссийского форума школьных спортивных клубов в октябре 2022 года в Казани. Лапта – одна из старинных русских игр с битой и мячом. Сейчас является официальным видом спорта, в нее играют жители более 50 регионов страны. Сборная республики, состоящая из студентов БГПУ, в прошлом году стала победителем четырех крупных российских турниров.