В Башкирии мужчина пострадал в ДТП, совершенного из-за несоблюдения ПДД

В Башкирии произошло очередное ДТП из-за несоблюдения установленных правил дорожного движения. Пострадал мужчина.

Фото №1 - В Башкирии мужчина пострадал в ДТП, совершенного из-за несоблюдения ПДД

По данным главного госавтоинспектора РБ Владимира Севастьянова, ДТП произошло днем в Нефтекамске на ул. Автозаводской. Автомобиль «Лада Калина», которым управляла 45-летняя местная жительница, столкнулся с автомобилем «Рено Меган», за рулем которого находился 63-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал 51-летний пассажир «Лады». Он получил некоторые травмы. Предварительно, ДТП произошло из-за несоблюдения ПДД при выезде с прилегающей территории. Ведется разбирательство.

Фото: ГИБДД РБ 

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