В Башкирии мужчина пострадал в ДТП, совершенного из-за несоблюдения ПДД

В Башкирии произошло очередное ДТП из-за несоблюдения установленных правил дорожного движения. Пострадал мужчина.
По данным главного госавтоинспектора РБ Владимира Севастьянова, ДТП произошло днем в Нефтекамске на ул. Автозаводской. Автомобиль «Лада Калина», которым управляла 45-летняя местная жительница, столкнулся с автомобилем «Рено Меган», за рулем которого находился 63-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал 51-летний пассажир «Лады». Он получил некоторые травмы. Предварительно, ДТП произошло из-за несоблюдения ПДД при выезде с прилегающей территории. Ведется разбирательство.
Фото: ГИБДД РБ