В Башкирии мужчина пострадал в ДТП, совершенного из-за несоблюдения ПДД

По данным главного госавтоинспектора РБ Владимира Севастьянова, ДТП произошло днем в Нефтекамске на ул. Автозаводской. Автомобиль «Лада Калина», которым управляла 45-летняя местная жительница, столкнулся с автомобилем «Рено Меган», за рулем которого находился 63-летний мужчина.