В Башкирии открыли филиал Туймазинского медколледжа

В Башкирии 20 января состоялось открытие филиала Туймазинского медколледжа. Он распахнул свои двери в городе Октябрьском.
В Минздраве РБ сообщили, что сейчас уже 50 студентов проходят обучение по специальности «Сестринское дело». По плану, в следующем году здесь будут обучаться более 200 студентов.
Открытие филиала состоялось по поручению Главы РБ Радия Хабирова. Чтобы создать и оснастить колледж всем необходимым для образовательного процесса, были выделены субсидии в размере 19,8 миллионов рублей. Все они выделены из бюджета Башкирии.
Фото: пресс-служба Минздрава РБ