В Башкирии открыли филиал Туймазинского медколледжа

В Башкирии 20 января состоялось открытие филиала Туймазинского медколледжа. Он распахнул свои двери в городе Октябрьском.

В Минздраве РБ сообщили, что сейчас уже 50 студентов проходят обучение по специальности «Сестринское дело». По плану, в следующем году здесь будут обучаться более 200 студентов.

Открытие филиала состоялось по поручению Главы РБ Радия Хабирова. Чтобы создать и оснастить колледж всем необходимым для образовательного процесса, были выделены субсидии в размере 19,8 миллионов рублей. Все они выделены из бюджета Башкирии.

В здании медицинского колледжа проведен капитальный ремонт. Выполнен монтаж системы видеонаблюдения, теплового узла учета и установлена пожарная сигнализация. Для учебного процесса закупили парты, стулья, доски, стеллажи, а также ноутбуки, компьютеры, принтеры, интерактивную панель, телевизор и проекционный экран. В библиотеке есть вся необходимая литература и доступ к электронным ресурсам. Для проведения медицинских манипуляций приобрели манекены, симуляторы, тренажеры. Пресс-служба Минздрава РБ