В Уфе в ДТП с двумя иномарками пострадали 5 человек, в том числе 9-летний ребенок

В Уфе вечером 20 января столкнулись две иномарки. В результате ДТП пострадали пять человек, среди них также есть и ребенок, сообщает городское управление ГИБДД.

Известно, что 52-летний водитель, который управлял автомобилем Volkswagen Polo, двигался по ул. Б. Хмельницкого в сторону ул. Кремлевской. Он допустил столкновение с автомобилем Hyundai Accent, следующим по встречному направлению.

Пострадали в ДТП водитель 2001 года рождения, который находился за рулем автомобиля Hyundai Accent, а также его пассажиры: женщина 35 лет, мальчик 9 лет и две девушки 20 и 19 лет. Все они обратились в медучреждение, а после – были отпущены домой.