В двух районах Башкирии в пожарах погибли двое мужчин

В Башкирии на территории двух районов произошли пожары с погибшими. В Госкомитете РБ по ЧС сообщили, что в обоих пожарах погибли мужчины.

В селе Нижнеалькашево Дюртюлинского района Башкирии пожар произошел в 9 утра. В результате происшествия погиб мужчина 1964 года рождения. Обстоятельства случившегося уточняются.

Примерно в половине двенадцатого поступило сообщение и о пожаре в селе Кандры-Кутуй Туймазинского района республики. Найдено тело погибшего. Им оказался мужчина 1960 года рождения.