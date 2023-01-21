В Стерлитамаке в программу капремонта школ включат еще два образовательных учреждения

Планируем обустроить территорию для проведения занятий физкультурой на улице. Для этого сделаем поле с искусственным покрытием, установим площадку для сдачи норм ГТО с противовандальными элементами, столы для игры в теннис и многое другое. Думаю, ребята, которые обучались здесь ранее и в сентябре вновь сядут за парты, будут приятно удивлены, как преобразилась их школа.

Рустем Газизов, глава администрации Стерлитамака