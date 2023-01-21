В Стерлитамаке в программу капремонта школ включат еще два образовательных учреждения

В Башкирии в 2023 году продолжается реализация федеральной программы капитального ремонта школ. В Стерлитамаке в 2022 году была включена школа №29. В этом году в программу войдут еще два образовательных учреждения.

Фото №1 - В Стерлитамаке в программу капремонта школ включат еще два образовательных учреждения

Глава администрации города Рустем Газизов проинспектировал ход работ в школе №29. По его словам, отставаний от графика нет. На четвертом этаже учреждения выполнена чистовая отделка, подрядчик начал работы в спортивном зале, столовой. Весной планируется начать асфальтирование прилегающей территории, установка нового ограждения, а также высадка деревьев.

Планируем обустроить территорию для проведения занятий физкультурой на улице. Для этого сделаем поле с искусственным покрытием, установим площадку для сдачи норм ГТО с противовандальными элементами, столы для игры в теннис и многое другое. Думаю, ребята, которые обучались здесь ранее и в сентябре вновь сядут за парты, будут приятно удивлены, как преобразилась их школа.

Рустем Газизов, глава администрации Стерлитамака

В этом году ремонт начнется в школах №30 и №19. Последняя – была построена в 1953 году и остро нуждается в ремонте.

Фото: администрация Стерлитамака 

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