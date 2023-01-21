В Уфе за прошлый год произошло 202 ДТП с участием детей до 16 лет
В Госавтоинспекции Уфы сообщили, что за 2022 год на территории
города было зарегистрировано 202 дорожно-транспортных происшествия с участием
детей в возрасте до 16 лет. Причем таких ДТП стало на 14 больше, чем в 2021
году.
В указанных ДТП 216 детей получили различные травмы, один ребенок
скончался. В большинстве случаев в ДТП попадали дети-пешеходы – 110 случаев за
год. В ГИБДД отметили, что в 28% случаев виновниками ДТП были сами дети,
которые переходили дорогу в неустановленном месте или на «красный» сигнал
светофора.
Еще одной
причиной можно назвать неожиданный выход на дорогу из-за стоящего транспорта
или какого-то другого препятствия. 41 ДТП произошло на пешеходных переходах,
когда дети были уверены, что их переход дороги будет безопасным. Дворовая
территория тоже стала местом дорожных аварий в 27 фактах, чаще всего, в теплое
время года.
Госавтоинспекция Уфы
Но есть и положительная динамика. В прошлом году количество травмированных
детей-пассажиров сократилось на 10%.
В 71 ДТП 5
детей не были пристёгнуты в соответствии с правилами дорожного движения.
Еженедельно сотрудники ГИБДД проводят массовые проверки водителей на предмет
выявления нарушений, связанных с перевозкой несовершеннолетних в
автотранспорте. За вышеуказанный период в отношении водителей, нарушивших эти требования,
было составлено 5273 административных материала.