В Уфе за прошлый год произошло 202 ДТП с участием детей до 16 лет

В Госавтоинспекции Уфы сообщили, что за 2022 год на территории города было зарегистрировано 202 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 16 лет. Причем таких ДТП стало на 14 больше, чем в 2021 году.

В указанных ДТП 216 детей получили различные травмы, один ребенок скончался. В большинстве случаев в ДТП попадали дети-пешеходы – 110 случаев за год. В ГИБДД отметили, что в 28% случаев виновниками ДТП были сами дети, которые переходили дорогу в неустановленном месте или на «красный» сигнал светофора.

Еще одной причиной можно назвать неожиданный выход на дорогу из-за стоящего транспорта или какого-то другого препятствия. 41 ДТП произошло на пешеходных переходах, когда дети были уверены, что их переход дороги будет безопасным. Дворовая территория тоже стала местом дорожных аварий в 27 фактах, чаще всего, в теплое время года. Госавтоинспекция Уфы

Но есть и положительная динамика. В прошлом году количество травмированных детей-пассажиров сократилось на 10%.