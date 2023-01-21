Радий Хабиров предложил наращивать поставки белорусской одежды в Башкортостан

Не только сельхозтехника, но и деловые костюмы. Радий Хабиров предложил наращивать в Башкортостан поставки белорусской одежды. В заключительный день визита в братскую республику башкирская делегация посетила объекты в Гомельской области. В их числе – одна из крупнейших швейных фабрик «Коминтерн», а также завод «Гомсельмаш». Состоялись также протокольные встречи.

Перед началом деловой программы гостей традиционно ведут к Мемориалу Вечного огня. На этом месте, в братской могиле, захоронен легендарный летчик Иван Антошкин, защищавший Москву и освобождавший Донбасс. Глава республики возложил цветы и почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. После чего башкирская делегация приняла участие в протокольной встрече с председателем Гомельского областного исполкома Иваном Крупко.

Только за последний год товарооборот Башкортостана и Гомельской области вырос на 68% и достиг 40 млн. долларов. Интерес обоюдный. Нефтеперерабатывающий завод в городе Мозырь, например, намерен использовать катализаторы ишимбайского химзавода. А Башкортостан рассчитывает на поставки уборочных комбайнов и техники для животноводческих комплексов.

Это не только поставка, это кооперация по трактору и совместная сборка в Башкирии. В «Гомсельмаш» не только поставка полнокомплектной техники, но и в будущем по жаткам тоже есть наработка. Часть готовится у нас, часть будет готовиться с подборщиком в Башкортостане. Иван Крупко, председатель Гомельского областного исполнительного комитета

Мы подготовили выверенное и содержательное соглашение, которое определит векторы нашего сотрудничества. Этот документ планируем подписать на предстоящем X Форуме регионов России и Беларуси, который пройдёт в Уфе летом 2023 года. То, что не производится у нас, брать у них. То, что не производится у них, мы готовы давать нашим белорусским товарищам. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

То, о чем говорили на встрече, – кооперация с «Гомсельмашем». Башкирская делегация побывала на производственной площадке завода. Локализация сборки такой техники в республике – одна из перспективных задач.

На «Гомсельмаше» на следующий год мы приобретаем два комбайна, будем дальше работать. У нас очень неплохие результаты. Для нас это стратегический партнер №1. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства - министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

Впрочем, не одним лишь сельским хозяйством живет Беларусь. В Гомельской области работает одно из крупнейших швейных предприятий. Компания «Коминтерн» специализируется на выпуске классической мужской одежды. В день здесь выпускают в среднем 900 комплектов. Для башкирской делегации организовали спецпоказ мужской и женской коллекций. Радий Хабиров предложил наращивать поставки в Башкортостан, а также обсудил вариант пошива школьной формы для учащихся.

Мне всегда хотелось, чтобы у нас была возможность одеваться в свое. Не обязательно, например, в итальянское, тем более сейчас довольно недружественно всё. Кстати, я общался со многими чиновниками, они одеты в свои костюмы и с удовольствием их носят. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан