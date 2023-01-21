Радий Хабиров предложил наращивать поставки белорусской одежды в Башкортостан

Не только сельхозтехника, но и деловые костюмы. Радий Хабиров предложил наращивать в Башкортостан поставки белорусской одежды. В заключительный день визита в братскую республику башкирская делегация посетила объекты в Гомельской области. В их числе – одна из крупнейших швейных фабрик «Коминтерн», а также завод «Гомсельмаш». Состоялись также протокольные встречи.
Перед началом деловой программы гостей традиционно ведут к Мемориалу Вечного огня. На этом месте, в братской могиле, захоронен легендарный летчик Иван Антошкин, защищавший Москву и освобождавший Донбасс. Глава республики возложил цветы и почтил память погибших в годы Великой Отечественной войны. После чего башкирская делегация приняла участие в протокольной встрече с председателем Гомельского областного исполкома Иваном Крупко.
Только за последний год товарооборот Башкортостана и Гомельской области вырос на 68% и достиг 40 млн. долларов. Интерес обоюдный. Нефтеперерабатывающий завод в городе Мозырь, например, намерен использовать катализаторы ишимбайского химзавода. А Башкортостан рассчитывает на поставки уборочных комбайнов и техники для животноводческих комплексов.
То, о чем говорили на встрече, – кооперация с «Гомсельмашем». Башкирская делегация побывала на производственной площадке завода. Локализация сборки такой техники в республике – одна из перспективных задач.
Впрочем, не одним лишь сельским хозяйством живет Беларусь. В Гомельской области работает одно из крупнейших швейных предприятий. Компания «Коминтерн» специализируется на выпуске классической мужской одежды. В день здесь выпускают в среднем 900 комплектов. Для башкирской делегации организовали спецпоказ мужской и женской коллекций. Радий Хабиров предложил наращивать поставки в Башкортостан, а также обсудил вариант пошива школьной формы для учащихся.
Более двух тысяч километров, разделяющих республики, – не помеха для интеграций не только в бизнесе и промышленности. В заключительный день визита делегация сделала небольшую культурную паузу, посетив Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Радий Хабиров оставил свой автограф в Книге почётных гостей, отметив, что и здесь почерпнул несколько идей, которые возможно воплотятся в жизнь при благоустройстве башкирских общественных пространств.